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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) 7. Olağan Genel Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili Seda Dilber ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu isimlerin yanı sıra Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Eski Bakanı Murat Karayalçın, Türkiye Kent Konseyler Birliği Başkanı Sevinç Baykan Özden, AKK Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Haberal, AKK Onur Kurulu Üyesi ve deprem bilimci Ruşen Keleş, Ankara Kent Konseyi Onur Kurulu Üyesi İlhan Tekeli ile çok sayıda kurul ve delege üyesi de genel kurulda yer aldı.

Genel kurul, açılış programının ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ve önergelerin delegelerin oylarına sunulmasıyla devam etti. Yapılan oylamalarla gündemdeki konular karara bağlanırken, önergelerle ilgili değerlendirme ve oylama süreci tamamlandı.

Genel kurulda konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, farklı görüş ve düşüncelerin Ankara ortak paydasında buluşmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin aynı düşünenlerin değil, farklı fikirlerin ortak kent hedefinde buluştuğu bir yapı olduğunu belirterek, “Biz aynı kent için düşünenlerin yeriyiz” dedi.

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin farklı kesimleri bir araya getiren yapısına dikkati çekerek, “Bizim partimiz Ankara” ifadesini kullandı. Ankara’nın farklı görüş ve kesimlerden oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, “Aynı kilimin deseni olduğumuzu ilan edeceğiz ve bu kilimin her bir deseni dışarıda kalmayacak” dedi. “Rakamları büyütmedik, Ankara’nın sözünü büyüttük”

AKK’nin ulaştığı yapıya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, konseyin 3 bin 100 bileşen, 13 meclis, 43 çalışma grubu ve 64 alt çalışma grubuyla faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Bugüne kadar 433 tavsiye kararı oluşturulduğunu, son genel kurulda ise 311 önerinin kabul edildiğini belirten Yılmaz, bu rakamların arkasındaki katılıma dikkat çekerek, “Biz rakamları büyütmedik. Ankara’nın sözünü büyüttük” ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca kent yönetiminde liyakat ve yeterlilik vurgusu yaparak, Ankara’nın geleceğinin kısa vadeli çıkarlar yerine gelecek nesiller gözetilerek ele alınması gerektiğini söyledi.

Genel kurulda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kent konseylerinin yerel yönetimlerdeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kent konseylerinin belediye ile kent sakinleri arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirten Yavaş, “Hem katılımcı hem denetleme anlamında kent konseylerine ihtiyaç var” dedi.

Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin farklı görüşlerin bir arada bulunabildiği yapısına dikkat çekerek, “Tavanda olan ayrılıkların belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda konuşmaların ardından toplantının gündem maddelerine geçildi. Genel kurulun çalışma usulüne ilişkin yönergeler okunarak oylamaya sunuldu. Ardından gündemde yer alan önerge ve maddeler görüşülerek delegelerin oylarına sunuldu.

Gündem maddeleri ve önergelerin görüşülüp oylanmasının ardından genel kurulda başkanlık ve ilgili kurulların seçimlerine geçildi.

Ankara Kent Konseyi Başkanlığı ve yeni dönem kurullarının belirlendiği seçimleri, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in başkanlık ettiği 6 kişilik divan kurulu yönetti.

Ankara Kent Konseyi Başkanlığı için yapılan açık oylamada Halil İbrahim Yılmaz, oy çokluğuyla yeniden Ankara Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Ankara Kent Konseyi’nin yeni döneminde görev yapacak Yürütme Kurulu için de açık oylamaya yapıldı.