Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor'da görev alan 22 yaşındaki Yunus Emre Metin ve geçen sezon 3. Lig takımlarından Yozgat Belediyesi Bozok Spor forması giyen 23 yaşındaki Oktay Gürdal ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankara Keçiörengücü'nden savunmaya çifte takviye
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Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Keçiörengücü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattına iki takviye yaptı. Ankara ekibi, stoper Yunus Emre Metin ile sağ bek Oktay Gürdal'ı renklerine bağladı.
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