Ankara’nın Keçiören ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenen M.G., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, M.G.’yi “siyasi parti binasına zarar verme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi.

AVUKATTAN SAĞLIK RAPORU SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu belirterek, tutuklama yerine bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesini talep etti.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan kamera kayıtları, müşteki beyanları ve delil durumu doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.