Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, özellikle Çankaya ilçesi başta olmak üzere kentin çeşitli mahallelerinde şebeke kaynaklı arızalar nedeniyle enerji verilemiyor. Vatandaşlar, “Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek ve hangi sokaklar etkilendi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Ankara’daki elektrik kesintilerine ilişkin ilçe, mahalle ve sokak bazlı ayrıntılar…

ÇANKAYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ: ALACAATLI MAHALLESİ’NDE HANGİ SOKAKLAR ETKİLENDİ?

Başkent EDAŞ’ın açıklamasına göre, Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi’nde çok sayıda sokakta meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, elektriğin mümkün olan en kısa sürede yeniden verileceği belirtildi.

Elektrik kesintisinin yaşandığı sokaklar şu şekilde sıralandı:

3415 Sokak, 3424/1 Sokak, 3420 Sokak, 3419 Sokak, 3417 Sokak, 3408 Sokak, 3427 Sokak, 3418 Sokak, 3425 Sokak, 3421 Sokak, 2064 Sokak, 5098 Sokak, 3407 Sokak ve Mohaç Sokak.

Yetkililer, kesintilerin anlık arıza kapsamında değerlendirildiğini ve onarım çalışmalarının seyrine göre sürelerde değişiklik olabileceğini ifade etti.