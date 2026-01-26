Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Kültür Sanat Ankara Kalesi’ne üç yeni müze: Başkent turizmi zirveye taşınıyor

Ankara Kalesi’ne üç yeni müze: Başkent turizmi zirveye taşınıyor

Başkentin en önemli tarihi ve kültürel duraklarından Ankara Kalesi, üç yeni müze projesiyle turizm potansiyelini daha da güçlendirecek.

Ankara Kalesi’ne üç yeni müze: Başkent turizmi zirveye taşınıyor - Resim: 1

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “2025 Yılı Ankara Yeni Müzeler Mali Destek Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan müze projeleri için sözleşmeler imzalandı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen programa, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile destek kazanan başvuru sahipleri ve yetkililer katıldı.

Kalkan, törendeki konuşmasında, Ankara Kalesi’nin başkentin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2024-2028 Bölge Planı’nın “Kültür” başlığı altında belirli hedefler yer aldığını ifade etti.

Kalkan, bu hedeflerden birinin Ankara’nın kültürel ve tarihi zenginliklerini öne çıkaran projeleri hayata geçirmek olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Ankara Kalesi bölgesinde müzecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bir çağrıya çıktık. 20 başvuru geldi, çok güzel müze fikirleri vardı. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde de özellikle 3 projemizin çok fazla öne çıktığını gördük.” dedi.

Bu yılın kent açısından taşıdığı öneme değinen Kalkan, NATO zirvesi ve Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi nedeniyle dünyanın dikkatlerinin burada olacağını söyledi.

“Turistleri daha iyi ağırlayacağız”

Kalkan, Ankara’ya gelen ziyaretçileri kale çevresinde daha uzun süre tutmak ve kentin manevi ile tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bizim her konudaki önemli paydaşlarımızdan biri. Başta müdürümüz olmak üzere tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. İnşallah müzelerin açılışında da yine bir araya geliriz. Kurmuş olduğumuz yeni müzeleri ve bunlara eklenecek yeni müzelerle birlikte hem Ankaralıları hem Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistleri burada daha iyi ağırlarız düşüncesindeyim.”

Karakaya ise yıl içerisinde bu müzeleri Ankara’ya kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte daha yeni turizme açılabilecek mekanları Ankara’mıza kazandırmak hedefimiz. Bölge, Ankara’nın en değerli bölgelerinden birisi, memleketimizin başkentinin hak ettiği seviyeyi turizmde de elde edeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından destek almaya hak kazanan müze projeleri için imza töreni yapıldı.

Kaynak: AA
