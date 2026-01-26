Ankara Kalesi’ne üç yeni müze: Başkent turizmi zirveye taşınıyor

“Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bizim her konudaki önemli paydaşlarımızdan biri. Başta müdürümüz olmak üzere tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. İnşallah müzelerin açılışında da yine bir araya geliriz. Kurmuş olduğumuz yeni müzeleri ve bunlara eklenecek yeni müzelerle birlikte hem Ankaralıları hem Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistleri burada daha iyi ağırlarız düşüncesindeyim.”