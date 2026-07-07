Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ankara’dan yılın ilk 6 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 artış gösterdi.
2025’in ocak-haziran döneminde 7 milyar 118 milyon dolar olan dış satım, 2026’nın aynı döneminde 9 milyar 78 milyon dolara yükselerek rekor kırdı.
Başkentte son yıllarda ihracattaki yükseliş trendi dikkat çekiyor:
2023: 5 milyar 714 milyon dolar
2024: 6 milyar 402 milyon dolar
2025: 7 milyar 118 milyon dolar
2026: 9 milyar 78 milyon dolar
TÜRKİYE İHRACATINDA DA GÜÇLÜ ARTIŞ
Haziran ayında Türkiye’nin toplam ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara çıktı. Bu veri, tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatı olarak kaydedildi.
EN FAZLA İHRACAT ABD’YE
Ankara’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada ABD yer aldı. Ocak-haziran döneminde ülkelere göre dağılım şu şekilde:
ABD: 757 milyon 211 bin dolar
Slovakya: 686 milyon 499 bin dolar
Birleşik Krallık: 682 milyon 153 bin dolar
Ukrayna: 626 milyon 433 bin dolar
Çin: 606 milyon 281 bin dolar
SEKTÖRLERDE LİDER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
Başkentten yapılan ihracatta sektörler bazında liderliği 1 milyar 20 milyon 486 bin dolarla “elektrik ve elektronik” aldı.
Otomotiv endüstrisi: 1 milyar 11 milyon 415 bin dolar
Makine ve aksamları: 880 milyon 377 bin dolar
Kimyevi maddeler: 874 milyon 866 bin dolar
Madencilik ürünleri: 791 milyon 225 bin dolar
EN HIZLI ARTIŞ SÜS BİTKİLERİNDE
Ocak-haziran döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 505,1 ile “süs bitkileri ve mamulleri” oldu.
Bu sektörü:
Yüzde 81 ile fındık ve mamulleri
Yüzde 65,7 ile elektrik ve elektronik
Yüzde 55,3 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri
takip etti.