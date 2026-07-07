Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ankara’dan yılın ilk 6 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 artış gösterdi.

2025’in ocak-haziran döneminde 7 milyar 118 milyon dolar olan dış satım, 2026’nın aynı döneminde 9 milyar 78 milyon dolara yükselerek rekor kırdı.

Başkentte son yıllarda ihracattaki yükseliş trendi dikkat çekiyor:

2023: 5 milyar 714 milyon dolar

2024: 6 milyar 402 milyon dolar

2025: 7 milyar 118 milyon dolar

2026: 9 milyar 78 milyon dolar

TÜRKİYE İHRACATINDA DA GÜÇLÜ ARTIŞ

Haziran ayında Türkiye’nin toplam ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara çıktı. Bu veri, tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatı olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ABD’YE

Ankara’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada ABD yer aldı. Ocak-haziran döneminde ülkelere göre dağılım şu şekilde:

ABD: 757 milyon 211 bin dolar

Slovakya: 686 milyon 499 bin dolar

Birleşik Krallık: 682 milyon 153 bin dolar

Ukrayna: 626 milyon 433 bin dolar

Çin: 606 milyon 281 bin dolar

SEKTÖRLERDE LİDER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Başkentten yapılan ihracatta sektörler bazında liderliği 1 milyar 20 milyon 486 bin dolarla “elektrik ve elektronik” aldı.

Otomotiv endüstrisi: 1 milyar 11 milyon 415 bin dolar

Makine ve aksamları: 880 milyon 377 bin dolar

Kimyevi maddeler: 874 milyon 866 bin dolar

Madencilik ürünleri: 791 milyon 225 bin dolar

EN HIZLI ARTIŞ SÜS BİTKİLERİNDE

Ocak-haziran döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 505,1 ile “süs bitkileri ve mamulleri” oldu.

Bu sektörü:

Yüzde 81 ile fındık ve mamulleri

Yüzde 65,7 ile elektrik ve elektronik

Yüzde 55,3 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri

takip etti.