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Kaynak: Haber Merkezi

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen "Barış ve Demokrasi Mitingi"ne yönelik IŞİD’in gerçekleştirdiği kanlı saldırının 11. yılı dolayısıyla olay yerinde bir anma töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden 104 yurttaşın anıldığı törene katılan YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayın faillerine ve yargı sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR KATLİAMLARINDAN BİRİ'

Anma töreni sırasında ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Sezgin Tanrıkulu, 10 Ekim’in yakın siyasi tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"10 Ekim, Türkiye'de siyasi tarihin ve yakın tarihimizin, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ağır katliamlardan birisi. 7 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden iktidarının zeminini hazırlamak açısından IŞİD'in tamamen kamusal makamların işbirliğiyle ve görmezden gelmesiyle Ankara'nın orta yerinde gerçekleştirdiği katliam..."

'GERÇEK FAİLLERDEN HESAP SORACAĞIZ'

Yargılama sürecine ve kamusal sorumluluğa dikkat çeken Tanrıkulu, katliamın arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmadığını savunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Maalesef failler korundu, maalesef onlara yol verenler soruşturulmadı. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum ama bir gün mutlaka gerçek faillerin hesabını soracağız."

Gar önündeki anma programı, hayatını kaybedenlerin anısına karanfillerin bırakılması ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi.