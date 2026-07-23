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Kaynak: İHA

Başkentin Etimesgut ilçesinde bulunan bir inşaat alanındaki işçi konteynerinde alevler yükseldi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Balıkuyumcu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir şantiyede meydana geldi. Konaklama amacıyla kullanılan işçi konteynerlerinden birinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan itfaiye görevlilerinin etkili çalışmasıyla yangın tamamen söndürülerek çevreye sıçramadan kontrol sağlandı. Yapılan incelemelerde, olay esnasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı tespit edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.