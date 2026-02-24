Gazeteci İsmail Saymaz, Servet Yılmaz hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin ayrıntıları köşe yazısında gündeme taşıdı. Saymaz’ın aktardığına göre, Yılmaz’a iki elektrikli motosikletin hediye edildiği iddiasıyla başlatılan inceleme cezasızlıkla sonuçlandı.

SOYLU'NUN SAĞ KOLUYDU

Servet Yılmaz, 2017–2023 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttü. Yılmaz, bu dönemde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimler arasında gösteriliyordu.

İçişleri'de Ali Yerlikaya döneminin başlamasının ardından Yılmaz, 3 Ağustos 2023’te merkeze çekildi. Saymaz’a göre Yılmaz’ın emekliye sevk edilmek istendiği ancak bunun gerçekleşmediği, halen Bakü’de İçişleri Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.

“İKİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET” DOSYASI

Yılmaz’ın merkeze alınmasından yaklaşık iki ay sonra, 23 Ekim 2023’te Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde Kemal Tunç isimli kişinin ifadesi alındı. Tunç, üst düzey bir emniyet müdürüne iki elektrikli motosiklet alındığını ve özel plaka takıldığını iddia etti. Bu iddiada ismi geçen kişinin Servet Yılmaz olduğu kaydedildi.

Dosyada, 2020 ve 2022 yıllarında iki elektrikli motosikletin satın alındığı ve Yılmaz adına tescil edildiği bilgileri yer aldı. Plakaların “61” ile bitmesi dikkat çekti.

ULULSÜZ BİLGİ TEMİNİ İDDİASI

Servet Yılmaz, hakkındaki iddiaları yaklaşık 1,5 yıl sonra, 17 Şubat 2025’te Mülkiye Müfettişliği’nden gelen ifade çağrısıyla öğrendi. Yılmaz, motosikletleri kendisinin satın aldığını, plaka işlemleri için özel kalemini görevlendirdiğini söyledi.

Yılmaz, ifadesinde emniyet veri sistemlerinden elde edilebilecek bilgilerin, ifadesi alınan kişiye usulsüz biçimde aktarılmış olabileceği şüphesini dile getirerek, iddiaların iftira olduğunu savundu.

GEÇMİŞİ TEMİZ DEĞİL

Saymaz’ın aktardığına göre Yılmaz, ifade veren Kemal Tunç’un geçmişte iş takipçiliği yaptığını, trafik polislerine iftira iddiasıyla işlem gördüğünü ileri sürdü. Tunç’un adının, 2021’deki “Milli Emlak Dosyası” soruşturmasında da geçtiği iddia edildi.

EMNİYET İÇİNDE BİLGİ SIZDIRMA İDDİASI

Yılmaz, gizli olması gereken ifade ve evrakların FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarında yayımlandığını öne sürdü. Yazıda, Ankara Organize Şube’de görevli bazı isimlerin Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bilgi sızdırma iddiasıyla yargılandığı da hatırlatıldı.

Yılmaz, tüm bu unsurların bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dosyanın “kumpas” olabileceğinin incelenmesini talep etti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Disiplin soruşturması kapsamında, dönemin Ankara Trafik Tescil Şube Müdürü Şerafettin Demir, motosikletlere ilişkin ödemelerin satıcı firmaya yapıldığını bildirdi. Firma tarafından da ödemenin elden alındığı doğrulandı.

Bu tespitler doğrultusunda Servet Yılmaz ve iki polis hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.