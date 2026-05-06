Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" Forumu'nda konuşan Mirzoyan, Erivan-Ankara ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Mirzoyan, "Türkiye ile mükemmel bir diyaloğumuz var." ifadesini kullanarak, iki ülke işbirliği için çok sayıda fırsatın oluştuğunu belirtti.

İki ülke arasındaki son temasları anımsatan Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması konusunda ilgi ve irade ortaya koyduğunu aktardı.

Mirzoyan, iki ülke diyaloğunun "olumlu sonuçlar doğuracak yeterli seviyeye" ulaştığı mesajını verdi.