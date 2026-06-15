Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik için Ankara Adliyesi’nde karşılama programı gerçekleştirildi.
Adliyeye gelişinde Başsavcıvekilleri tarafından karşılanan Çelik’e çiçek takdim edildi, personel ve meslektaşlarıyla tek tek selamlaştı.
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan da Çelik’i tebrik ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.
Karşılama töreninin ardından makamına geçen Aykut Çelik, Ankara Adliyesi’ndeki görevine resmen başladı.