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Kaynak: İHA

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Tahtayazı Mahallesi güzergahında ilerleyen bir biçerdöverde, henüz saptanamayan bir sebepten ötürü yangın çıktı. Aracın alev aldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal itfaiye, emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden ve etrafa yayılmadan kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda biçerdöverde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.