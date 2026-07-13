İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

Soruşturma sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında geçmişte imzalanan protokol de sosyal medyada gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ile hayata geçirilmesi planlanan Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü'ne ilişkin sosyal medyada yer alan tartışmalara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu protokolün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edildiği, 26 Eylül 2022 tarihinde ise yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

“PROTOKOL TEK TARAFLI FESHEDİLDİ”

ABB, protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmediğini, AHBAP Derneği tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmediğini ve belediyenin yaptığı çok sayıda resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirtti.

Açıklamada, bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu protokolün Kasım 2025'te Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı olarak feshedildiği ifade edildi.

Belediye ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla protokole ilişkin resmi belgelerin de paylaşıldığını duyurdu. Açıklamada, sürece ilişkin evrakların şeffaflık ilkesi doğrultusunda erişime açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: