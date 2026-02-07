Dilekçede, Gökçek’in belediye yönetimi döneminde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen imar planı değişiklikleri ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı detaylarıyla yer aldı.

"KAMU KAYNAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ FİNANSMANINA AKTARILDI"

Dilekçede, “imar planı değişikliği” adı altında sistematik şekilde kamu kaynaklarının rant amacıyla terör örgütü finansmanına aktarıldığı belirtildi. Bu süreçte, imar artışı yetkisinin kötüye kullanıldığı, plan tadilatlarıyla kişilere haksız menfaat sağlandığı ve şehircilik ilkelerinin ağır biçimde ihlal edildiği belirtildi.

"DELİLLERİN KARARTILMASINDAN KORKULUYOR"

Belediye, yaklaşık 5 yıldır devam eden soruşturmada henüz somut bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekerek, delillerin kaybolma ihtimalinden endişe duyulduğunu aktardı. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmayı durdurma kararı Danıştay tarafından iptal edilmiş, kapsamlı ön inceleme yapılması gerektiği hükme bağlanmıştı.

"BÜLENT ARINÇ TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 2026 yılı başında Sözcü TV canlı yayınında yaptığı “Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim” açıklaması da dilekçede yer aldı. Arınç’ın, imar usulsüzlükleri ve FETÖ ile bağlantılar hakkında önemli bilgi sahibi olduğu vurgulandı.

"FETÖ BAĞLANTILARI SEBEBİYLE KAMU KAYNAKLARI BANK ASYA'YA AKTARILDI"

Dilekçede ayrıca, Gökçek’in bazı "itiraflarına" yer verilerek, FETÖ firarilerinin kurdukları kooperatiflere normalin üç katı inşaat hakkı tanındığı, önemli arazilerin Bank Asya’ya satıldığı, belediye üst düzey yöneticilerinin FETÖ bağlantıları nedeniyle yargılandığı kaydedildi. Gökçek’in kendi ifadesiyle, çocuklarını ve torunlarını “hizmet hareketine” emanet ettiği belirtildi.

"İVEDİLİKLE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMELİ"

ABB'nin dilekçesinde Bülent Arınç’ın tanık olarak ifadesinin ivedilikle alınması, her parsel için ayrı ayrı inceleme yapılması, kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanması, plan değişikliklerinin parçacıl nitelikte olup olmadığının ve bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi talep edildi. Ayrıca, dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi ve şüpheliler hakkında gecikmeksizin soruşturma izni verilmesi istendi.