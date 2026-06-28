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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) mali yapısını bir kez daha en üst seviyede değerlendirdi. 17 Haziran 2026 tarihli rapora göre ABB, AAA (tur) ulusal kredi notuyla Türkiye’nin en yüksek kredi notuna sahip belediyeleri arasında yer aldı.

Raporda, belediyenin güçlü bütçe performansı, düşük borçluluk seviyesi ve yüksek finansman kapasitesi sayesinde büyük ölçekli yatırımları finanse edebilecek mali güce sahip olduğu vurgulandı. ABB’nin uluslararası finansman açısından güvenilir ve yüksek kredibiliteye sahip bir kurum olduğu ifade edildi.

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2019 yılında göreve gelmesinden bu yana ABB’nin Fitch tarafından üst düzey kredi notlarıyla değerlendirildiği dikkat çekiyor. Belediye, 2024 yılında da benzer şekilde yüksek kredi notu alarak mali disiplinini sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

YAVAŞ, 2024 YILINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

“Algı operasyonları ve engellemeleriniz gerçekleri değiştirmez. Türk halkı başta olmak üzere tüm dünya gerçeği görüyor. Bu sene de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Fitch Ratings tarafından AAA notu ile Türkiye’nin en yüksek uluslararası kredi derecelendirmesine sahip belediyesi seçildik. Fitch tarafından AAA olarak açıklanan kredi puanımız, ülke notundan daha yüksek not verilemediği için BB- olarak tanımlanmıştır. Bu başarı, mali disiplin ve şeffaf yönetim anlayışımızın bir göstergesidir.”

FİTCH KREDİ NOTU NEDİR, KİME VERİLİR?

Fitch Ratings, dünya genelinde ülkelerin, bankaların ve yerel yönetimlerin kredi geri ödeme kapasitesini ölçen en önemli uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Verilen kredi notları, kurumların borçlarını zamanında ödeme gücünü ve finansal risk seviyesini gösteriyor.

AAA notu ise en yüksek kredi notu olarak kabul ediliyor ve “çok düşük risk” anlamına geliyor. Bu not, güçlü mali yapı, sürdürülebilir bütçe disiplini ve yüksek ödeme kapasitesine sahip kurumlara veriliyor.

BELEDİYELERE NASIL VE NE SIKLIKLA VERİLİYOR?

Kredi derecelendirme notları sabit bir “ödül” değil, düzenli analizler sonucunda verilen dinamik değerlendirmelerdir. Fitch, belediyeler dahil olmak üzere kurumların mali yapısını genellikle yıllık periyotlarla ya da önemli ekonomik gelişmeler sonrasında yeniden değerlendirir.

Bu kapsamda ABB’nin her yıl benzer seviyelerde yüksek not alması, mali yapının sürdürülebilir olduğunu ve risklerin kontrol altında tutulduğunu gösteriyor.

ULUSLARARASI FİNANSMANDA GÜÇLÜ KONUM

Raporda ABB’nin bağımsız kredi profilinin “bbb” seviyesinde olduğu belirtilirken, bu seviyenin belediyeyi İstanbul ve Bursa büyükşehir belediyelerinin üzerinde konumlandırdığı ifade edildi. ABB’nin uluslararası kredi notunun BB- seviyesinde kalmasının ise Türkiye’nin egemen kredi notuna bağlı “ülke tavanı” uygulamasından kaynaklandığı vurgulandı.

YATIRIMLAR İÇİN SAĞLAM MALİ ZEMİN

Fitch Ratings, ABB’nin güçlü nakit rezervleri ve bütçe disiplininin ulaşım, altyapı ve büyük ölçekli kent projeleri için sağlam bir finansman zemini oluşturduğunu belirtti. Kurumsal yönetişim kapasitesi ve mali yönetim kalitesi de raporda öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

2026-2030 dönemine ilişkin projeksiyonlarda borç stokunda artış öngörülmesine rağmen, borç göstergelerinin uluslararası standartlara göre güvenli seviyelerde kalacağı ifade edildi.

Ayrıca belediyenin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansının olumlu olduğu ve bu durumun yeşil finansman ile uluslararası fonlara erişimde avantaj sağlayacağı belirtildi.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısının yalnızca kısa vadeli değil, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından da güçlü olduğu görülüyor. Fitch’in üst üste verdiği yüksek kredi notları, belediyenin uluslararası finans çevrelerinde güvenilirliğini pekiştirirken, yatırım kapasitesini de artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.