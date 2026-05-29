Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı’nda “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla sürdürdüğü et bağışı kampanyası kapsamında yurttaşlardan teslim alınan kurban paylarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, bayramın birinci ve ikinci gününde Başkent’in farklı noktalarında kurulan bağış alanlarında toplanan kurban etleri, soğuk zincir araçlarıyla muhafaza edilerek Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hijyenik koşullarda ailelere dağıtılıyor.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK İÇİN SAHADAYIZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, kampanyanın dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kurban paylarını teslim aldık. Toplanan kurban etlerini hijyenik koşullarda ve soğuk zincir araçlarımızla muhafaza ederek, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dayanışmayı büyütmek için sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.”