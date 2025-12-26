Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Karataş Hayvan Bakımevi'ne yönelik iddialara yanıt verdi.

Videodaki görüntülerin belediyeye ait olmadığını belirten ABB, konuya ilişkin Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün sosyal medya platformlarında dolaşıma giren ve hayvan bakımevindeki bir depoyu gösterdiği öne sürülen videoyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, paylaşılan görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden herhangi bir tabela, levha veya logonun bulunmadığına dikkat çekildi. Belediye yetkilileri, tesislerin denetlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar; güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

SÖZ KONUSU VİDEO İHBAR KABUL EDİLDİ

ABB, iddiaların asılsız olduğuna dair bulgulara rağmen şeffaflık ilkesi gereği inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın söz konusu videoyu bir ihbar olarak kabul ettiği ve hiçbir soru işareti kalmaması adına Teftiş Kurulu’na soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.