Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 3’ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İSTENEN CEZALAR

Dava kapsamında sanıklara "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlara yöneltilmişti.

İddianamede, "nitelikli zimmet" suçunun zincirleme şekilde işlendiği ileri sürülerek, şüphelilerden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan 31’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ayrıca Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.