Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden özellikle yan dal ve bazı ana uzmanlık dallarında randevu bulmak giderek zorlaşıyor. Muayene ve bazı tetkikler için aylar sonrasına sıra verilebiliyor. Yoğun hasta başvurusu nedeniyle muayene süresi kimi zaman sadece beş dakikaya kadar düşüyor. Bu durum, hastalara yeterli zaman ayrılmaması ve tanı ile tedavi sürecinde hata riskinin artması anlamına geliyor.

İşte tam bu noktada, Ankara Şehir Hastanesi “Gece Polikliniği” uygulamasını hayata geçirdi. Yetkililerle yaptığımız görüşmede, mesai saatleri dışında da randevu alınabileceği ve MHRS veya ALO 182 üzerinden gece randevu hizmetinden rahatlıkla yararlanılabileceği bilgisini aldık.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak 17.00-22.00 saatleri arasında uygun polikliniklerde muayene olabiliyoruz.

Ülkemizde sağlık sorunları ve hastanelerde randevu sıkıntıları artarken, Ankara Belediyesi’nin başlattığı bu uygulama dikkat çekiyor ve takdir topluyor.