

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı duyurusunda Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile 2019 yılında başlatılan Atık Jiletleri Toplama Kampanyası kapsamında yeni protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte yaklaşık olarak 2 bin ilave atık jilet kutusu berberlere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı duyurusunda Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile 2019 yılında başlatılan Atık Jiletleri Toplama Kampanyası kapsamında yeni protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte yaklaşık olarak 2 bin ilave atık jilet kutusu berberlere dağıtılacak

Konu ile ilgili açıklama ABB tarafından geldi. ABB yaptığı açıklamasında Atık Jiletleri Toplama Kampanyası kapsamında berberlere jilet kutusu dağıtılacağını ifade etti.

Kampanya kapsamında Ankara'da hizmet veren 3 binden fazla berbere atık jilet toplama kutularının dağıtıldığı kaydedildi. 2021-2025 yılları arasında 300 kilogram atık jiletin çevreye karışmadan toplanarak geri kazanım sürecine dahil edildi.

ESNAF ODASI İLE YENİ PROTOKOL İMZALANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 2019'da başlattığı "Atık Jiletleri Toplama Kampanyası" kapsamında yeni protokol imzalandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılarının zarar görmemesi amacıyla yürütülen kampanya kapsamında Başkent'te hizmet veren 3 bini aşkın berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı.

2019-2025 arasında 300 kilogram atık jilet çevreye karışmadan toplanarak geri kazanım ve bertaraf sürecine dahil edildi. Yeni protokolle uygulamanın daha sistematik, sürdürülebilir ve yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı berberlere atık jilet kutuları teslim edilecek. Tıraş hizmeti sırasında kullanılan ve tekrar kullanılamaz hale gelen jiletler toplanarak ABB tarafından lisanslı bertaraf tesislerine taşınacak.