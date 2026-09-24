Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa ettiğini açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Yavaş, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini vurgulamıştı.

Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de peş peşe istifalar yaşandı. BirGün’ün aktardığı bilgilere göre, 30 ABB Meclis üyesi CHP’den ayrıldı.

İstifaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki CHP üyesi sayısı 11’e geriledi. İstifa eden üyelerden bazılarının YENİ Parti’ye katılacağı, diğerlerinin ise Yavaş’ın siyasi tutumuna göre hareket edeceği iddia edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...