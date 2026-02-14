Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutukluların sosyal medyadan açıklama yapmasının ve mitinglerde mektuplarının okunmasının yanlış olduğunu belirterek, avukatlarla tutuklular arasındaki iletişim hakkının düzenlenmesi için yasal adım atılacağını açıkladı.

Ankara Barosu, Bakan Gürlek'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İHLALLERİ BERABERİNDE GETİREBİLİR

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanı, katıldığı bir televizyon programında tutuklular ile avukatların görüşme ve yazılı iletişim hakkının kısıtlanmasına yönelik yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan bir başka ifadeyle hukuken suçlu olmayan tutuklu ile avukatlar arasındaki görüşme hakkını sınırlandıracak her yaklaşım; masumiyet karinesinin, savunma hakkının ve hukuk devleti ilkesinin ihlali sonucunu doğuracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, 1992 yılından bu yana, müdafi yardımından faydalanma hakkı bağlamında yaptığı reformlarla mevzuatını Avrupa standartlarının üzerine taşımıştır. Ankara Barosu olarak; dün olduğu gibi bugün de savunma hakkını ve avukatın yetkilerini sınırlayan tüm müdahale girişimlerinin karşısında olduğumuzu, hukuk devletinin kazanımlarından vazgeçmeyeceğimizi ifade ederiz."

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkeme salonlarının siyaset yeri olmadığını, tutukluların sosyal medyadan açıklama yapmasının ve mitinglerde mektuplarının okunmasının yanlış olduğunu ifade etmişti. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda mevzuatta eksiklik olduğunu belirtmiş ve bu konuda yasal düzenleme yapılması için talimat verdiğini söylemişti. İmamoğlu’nun davalarının ayrı mahkemelerde yürütüldüğünü ve delil ile suç vasfının değişebileceğini de açıklamıştı.