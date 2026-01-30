Muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken, araştırma şirketleri her ay dikkat çeken farklı araştırmalar yayınlamaya devam ediyor.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık siyasi partilere destek veren seçmenlerin yaş ortalamaları üzerine bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre en yaşlı seçmene sahip parti Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğu CHP. Emeklilerin CHP'ye yönelmesi ve Cumhuriyet çocuklarının artık 75 yaş üzerinde olması CHP'nin yaş ortalamasının yükselmesinde büyük öneme sahip. Ümit Özdağ'ın Genel Başkan olduğu Zafer Partisi ise en genç seçmene sahip parti oldu.

İşte Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın yaptığı dikkat çeken 'yaş' araştırması