Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt kâtibinin, adli emanetteki binlerce lirayı zimmetine geçirip sanal bahis sitelerinde kaybettiği ortaya çıktı. Adliye tarihine geçen skandalda, oğlunun itiraflarıyla sarsılan babanın hamlesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Bartın Adliyesi'nde görev yaparken 2024 yılında Ankara'ya tayin edilen 28 yaşındaki zabıt kâtibi O.Ç., Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda göreve başladı. Ancak bir süre sonra içine kapanan ve davranışlarında değişiklik gözlenen O.Ç.'nin durumu ailesinin dikkatini çekti.

GERÇEĞİ BABASI ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelinin babası, 4 Ocak'ta oğluyla yaptığı görüşmede gerçeği öğrendi. O.Ç., babasına "Bir hata yaptım" diyerek adli emanet paralarını aldığını ve yerine koyamadığını itiraf etti. Paraları geri ödeyebilmek için babasından yardım isteyen şüpheli, 6 Ocak'ta babasıyla birlikte Ankara Adliyesi'ne giderek durumu yazı işleri müdürüne bildirdi. Bunun üzerine olay resmi olarak ihbar edildi ve soruşturma başlatıldı.

PARALARI SANAL BAHİSTE KAYBETMİŞTİ

Sabah'tan Kerim Çengil'in haberine göre ifadesinde suçunu kabul eden O.Ç., görevi gereği kolluk kuvvetlerince teslim edilen emanet paraları bankaya yatırmakla yükümlü olduğunu, ancak borçları nedeniyle bu paraları kullanma yoluna gittiğini anlattı. Paraları çantasına koyarak adliyeden çıkardığını belirten şüpheli, bu tutarları sanal bahis sitelerinde kullanarak borçlarını kapatmayı planladığını, ancak tüm parayı kaybettiğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, O.Ç.'nin 31 ayrı dosyadan toplam 518 bin 220 TL'nin yanı sıra 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği belirlendi. Yani 518 bin TL ve 12 bin TL karşılığı döviz aldığı tespit edilen O.Ç.'nin toplamda 530 bin liralık vurguna imza attığı öğrenildi. Paraların bir kısmını banka hesaplarına aktardığı, bir kısmını ise nakit olarak harcadığı tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan O.Ç., yaklaşık üç ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Savcılık, şüpheli hakkında "zincirleme zimmet" suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

iddianamede, "Şüphelinin farklı tarihlerde yukarıda sıralanan soruşturma dosyalarından ve toplamda 501 bin 220 TL, 350 dolar ve 60 sterlin parayı zimmetine geçirdiği ve kamu zararına neden olduğu, şüpheli müdafine söz konusu kamu zararını gidermek üzere tebligat yapıldığı, söz konusu kamu zararının giderildiği, böylece şüphelinin soruşturma aşamasında zincirleme şekilde işlemiş olduğu zimmet suçuna ilişkin kamu zararını gidermek suretiyle etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.