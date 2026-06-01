Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara Adliyesi toplantı salonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın mensuplarına yönelik bir bayramlaşma programı düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse; Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz, Mehmet Işık ve Murat Özcan ile birlikte adliyede görev yapan muhabirlerin ve basın çalışanlarının bayramını tebrik etti.

SORUŞTURMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bayramlaşma merasiminin ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Başsavcı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülmekte olan güncel soruşturmalar ve adli süreçlerin gidişatı hakkında muhabirleri bilgilendirdi.

GAZETECİLERE KİTAP HEDİYESİ

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından program kapsamında muhabirlere kitap hediye edildi. Tören, Başsavcı Karaköse, başsavcıvekilleri ve adliye muhabirlerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.