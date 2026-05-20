Ankara Adliyesi, cezaevinde bulunan gazeteci Alican Uludağ’ın yarın görülecek ilk duruşması öncesinde hareketli dakikalara sahne oldu. Sektörün önde gelen basın meslek örgütleri ve çok sayıda gazeteci, meslektaşlarına destek vermek amacıyla adliye sarayı önünde eylem gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca "Alican çıkacak yine yazacak" sloganları atan medya mensupları, kamuoyunun haber alma hakkı için mücadele eden gazetecilerin parmaklıklar ardında tutulmasına tepki gösterdi.

Üç aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ, yarınki duruşmaya mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemiyle uzaktan bağlanarak savunma yapacak. Adliye önündeki eylemde bir araya gelen meslektaşları, "Gazetecilik suç değildir" yazılı ana pankartın arkasında kenetlenerek sadece Uludağ için değil, aynı süreçleri yaşayan diğer tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Arı ve Pınar Gayıp için de adalet ve özgürlük taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Medya temsilcileri, gazetecilik faaliyetlerinin yargılama konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek davanın takipçisi olacaklarını ilan etti.