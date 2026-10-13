Kaynak: ANKA

Ankara, başkent oluşunun 103. yılını kutluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kutlama programı kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN VE CUMHURİYET’İN SİMGESİ"

Bugün yalnızca Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin nasıl bir Cumhuriyet’e dönüştüğünü hatırlıyoruz.

Çünkü Ankara’nın hikâyesi, sıradan bir başkentlik hikâyesi değildir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere geldiği bu şehir, Anadolu’nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık iradesini bir araya getirdi. Ankara, en zor günlerde milletimizin umuduna ev sahipliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açıldı, kurtuluş mücadelemiz buradan yönetildi ve Cumhuriyet’in temelleri bu şehirde atıldı.

TARİHÎ YÜRÜYÜŞÜN DÖNÜM NOKTASI: 13 EKİM 1923

13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesi, işte bu tarihî yürüyüşün en önemli dönüm noktalarından biriydi.

Bu tercih, bağımsızlığını kazanmış bir milletin kendi geleceğini kendi iradesiyle kurma kararlılığının ifadesiydi.

Ankara, Cumhuriyet’in yalnızca yönetim merkezi olmadı. Aynı zamanda çağdaşlaşmanın, eğitimin, bilimin ve millet iradesinin simgesi hâline geldi.

Bugün başkentimize baktığımızda, bu büyük sorumluluğun hâlâ devam ettiğini görüyoruz. Ankara’nın tarihine sahip çıkmak kadar Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak, demokrasiyi ve dayanışmayı güçlendirmek de hepimizin görevidir.

"KADİM ANADOLU MİRASI"

Bu şehrin bir de daha eskiye uzanan kökleri var. Ankara, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, ticaretin ve üretimin geliştiği, Ahilik geleneğinin yaşatıldığı kadim bir Anadolu şehridir.

Ahilik bize dürüstlüğü, emeğe saygıyı, paylaşmayı ve zor zamanlarda birbirimize sahip çıkmayı öğütler. Bu değerler, Cumhuriyet’in toplumsal dayanışma ruhuyla birlikte düşünüldüğünde Ankara’nın kimliğini daha iyi anlıyoruz.

Bir tarafta köklü bir tarih, diğer tarafta Cumhuriyet’in aydınlık geleceği… Ankara’yı Ankara yapan da bu iki büyük mirasın bir arada yaşamasıdır.

GELECEĞİN ANKARA’SI İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Ankara’nın geleceğini düşünürken önümüzde büyük bir sorumluluk var. Bu şehrin Cumhuriyet’le kazandığı kimliği koruyarak gelişmesini sağlamak zorundayız.

Bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde ve sanatta gelişen; doğasını koruyan, üretimi destekleyen, gençlerine fırsat sunan bir Ankara istiyoruz.

Dünyanın farklı başkentlerinden gelen insanların Ankara’yı tanıdıklarında Cumhuriyet’in izlerini görmelerini, aynı zamanda çağdaş ve yaşayan bir kentle karşılaşmalarını istiyoruz.

Bunu başarabilmek için ortak akla, dayanışmaya ve hepimizin katkısına ihtiyacımız var. Ankara hepimizin şehri. Bu şehrin geçmişi de geleceği de ortak sorumluluğumuz.

EMANETİ YARINLARA TAŞIMA KARARLILIĞI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Millî Mücadele kahramanlarımızın bizlere bıraktığı emaneti taşırken geçmişimizle gurur duyacağız. Ancak bu gururu yalnızca sözlerle değil, Ankara’yı daha yaşanabilir bir kent hâline getirerek göstereceğiz.

Çocukların özgürce büyüdüğü, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların hayatın her alanında yer aldığı, emeğin değer gördüğü, herkesin huzur içinde kardeşçe yaşadığı ve kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir başkent için çalışmaya devam edeceğiz.

Çünkü Ankara’nın başkentliği, yalnızca geçmişten devraldığımız bir unvan değil, bugün ve yarın yerine getirmemiz gereken bir sorumluluktur.

103 YILLIK BAŞKENT KİMLİĞİ

13 Ekim 1923’te alınan karar, Ankara’nın tarihine olduğu kadar Türkiye’nin geleceğine de yön verdi. Aradan geçen 103 yılda bu şehir, Cumhuriyet’in başkenti olma kimliğini taşıdı; bağımsızlığın, millet iradesinin ve ortak geleceğimizin simgelerinden biri oldu.

Bugün bizlere düşen görev, bu kimliği korumak ve daha ileriye taşımaktır. Ankara’yı tarihine yakışır biçimde korurken geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren, dünyanın kalkınmış ülkelerindeki başkentlerle yarışan, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir şehir hâline getirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyorum.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Ankara’nın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum.