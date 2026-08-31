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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaralıların görüşleri doğrultusunda ücretsiz halk kullanımına açıldı. "ANKAPARK NE OLMALI?" başlığıyla düzenlenen ankete 80 binden fazla vatandaş katılırken, katılımcıların yüzde 90'dan fazlası alanın yeşil ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark'ın geçmişine ilişkin kararları, harcamaları ve kamu zararına dair belgeleri 801 milyon dolarlık kaynak vurgusuyla kamuoyuna sundu. Belediye ayrıca süreçte sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı.

Ankapark'a ilişkin bilgi ve belgeler belediyenin duyurusunda belirtilen ankaparkgercekleri.com adresinde yayımlanıyor.

Ankapark'ın geleceği için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların görüşünü ölçmek amacıyla anket düzenlendi.

'ANKAPARK NE OLMALI?" sorusunun yöneltildiği ankete 80 bini aşkın kişi katıldı ve katılımcıların yüzde 90'dan fazlası alanın yeşil alan ile rekreasyon amacıyla kullanılmasını destekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, anket sonucunun ardından Ankapark'ın Ankaralıların kullanımına ücretsiz şekilde açıldığını bildirdi. Böylece alanın kullanımında ücretli eğlence parkı modelinden ziyade halkın erişimine açık yeşil ve rekreasyon alanı yaklaşımı öne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark'ın yapım sürecinde Ankara halkına ait 801 milyon dolarlık kamu kaynağının kullanıldığını ve bu kaynağın nasıl harcandığına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Belediyenin açıklamasında, Ankapark'ın başlangıcından bugüne kadar alınan kararların ve yapılan harcamaların belgeler üzerinden incelenebileceği ifade edildi. Böylece parkın yalnızca bugünkü kullanım biçimi değil, geçmişten günümüze uzanan mali ve idari süreci de gündeme taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankapark'ın yapımı ve ortaya çıktığı belirtilen kamu zararına ilişkin sorumluluğu bulunan kişilerin araştırılması amacıyla suç duyurusunda bulunduğu belediye açıklamasında aktarıldı.

Açıklamaya göre başvuruda Mansur Yavaş'da dahil olmak üzere sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişilerin araştırılması ve varsa hukuki sorumluluklarının belirlenmesi talep edildi. Belediye, söz konusu suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ankapark'ın mevcut durumuna ilişkin ABB yönetimine eleştiriler yöneltti.

Nihat Yalcın, 2023 ve 2024 yıllarında Ankapark'ın bakım ve onarımı için 769 milyon TL harcandığını belirterek, yapılan harcamaların karşılığında parkın korunması ve yeniden işler hale getirilmesi için hangi çalışmaların gerçekleştirildiğinin açıklanmasını istedi.

Yalçın, Ankapark'ın teslim alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın süre geçtiğine dikkat çekerek, bu dönemde parkın mevcut oyuncakları ve kamu mallarının korunmasına yönelik yeterli yatırım yapılmadığını öne sürdü. AK Parti Grup Başkanvekili, Ankapark'ın mevcut durumundan ABB yönetiminin de sorumlu olduğunu ifade etti.

Yalçın ayrıca, ABB'nin Ankapark için dile getirdiği 801 milyon dolarlık kamu kaynağı tartışmasına da değindi. Yalçın, 2022'de belediyeye teslim edilen parkın korunması için bugüne kadar hangi somut adımların atıldığının ve 769 milyon TL'lik harcamanın hangi yatırımlara dönüştüğünün Ankaralılara açıklanması gerektiğini söyledi.

Nihat Yalçın açıklamasında ABB yönetimine Ankapark üzerinden bir dizi soru yöneltti. Yalçın, parkın yeniden işler hale getirilmesi

için hangi çalışmaların yapıldığını, kaç oyuncağın kurtarıldığını ve 2023-2024 döneminde harcanan 769 milyon TL karşılığında hangi yatırımların gerçekleştirildiğini sordu.

Yalçın, Ankapark tartışmasının geçmişte yaşananlara ilişkin sorumlulukların yanı sıra 2022 sonrasında parkın yönetimi ve korunması konusunda da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili, ABB'den Ankapark'ın neden mevcut durumda bulunduğuna ve yapılan harcamalara ilişkin Ankaralılara açıklama yapılmasını istedi.