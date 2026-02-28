Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ait görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılık, Şener’in İncirlik Hava Üssü’nde çekilen görüntüleri ajansın YouTube kanalında canlı olarak yayınladığını belirterek, 2565 sayılı yasa kapsamında yasaklı alanlara izinsiz girme ve faaliyet yürütme suçlarından işlem başlatıldığını açıkladı. Kararda, Şener’in adres ve olası yerleri araştırılarak yakalanması ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi talep edildi.