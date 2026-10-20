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Kaynak: Haber Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız savaş uçağı ANKA-3’ün yeteneklerini üst seviyeye taşıyacak yeni versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol savunma yayın organı Infodefensa’ya konuşan bir TUSAŞ yetkilisi, yeni platformun daha büyük bir gövde yapısına, 1,75 tona çıkarılmış faydalı yük kapasitesine ve optimize edilmiş düşük radar görünürlüğüne sahip olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, yeni konfigürasyonun özellikle gelişmiş hava savunma sistemleriyle korunan yüksek riskli bölge ve görevlerde etkin rol oynamak üzere tasarlandığı vurgulandı.

UÇUŞ VE TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Infodefensa'nın haberine göre TUSAŞ, mevcut ANKA-3 platformunun uçuş ve silah testlerine devam ederken daha gelişmiş bir konfigürasyonun prototipi üzerinde de çalışıyor. Şirketin Ankara tesislerini ziyaret eden gazeteciler, mevcut ANKA-3 prototipini yerinde inceledi.

TUSAŞ yetkilileri, yeni versiyonun geliştirme aşamasında olduğunu ve nihai teknik özelliklerinin henüz açıklanmayacağını söyledi. Bu nedenle platformun kesin boyutları, uçuş performansı ve sistem konfigürasyonuna ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

1.750 KİLOGRAMA ULAŞACAK

TUSAŞ'ın tarafından geliştirilen yeni ANKA-3 versiyonunda gövde boyutlarının büyütülmesi ve mühimmat taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Şirketin mevcut platform için yayımladığı resmî teknik verilerde faydalı yük kapasitesi 1.200 kilogram olarak belirtilirken yeni versiyonda bu değerin 1.750 kilograma ulaşması öngörülüyor.

ABD merkezli Breaking Defense'in 16 Ekim tarihli haberinde ise bir TUSAŞ yetkilisine dayandırılarak mevcut platformun yaklaşık 1,3 tonluk faydalı yük kapasitesinin yeni versiyonda 1,75 tona çıkarılacağı bildirildi. Yeni konfigürasyonun Türk Hava Kuvvetlerinin daha fazla mühimmat taşıma, artırılmış uçuş süresi ve daha yüksek irtifada görev yapabilme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiği belirtildi.

Bununla birlikte TUSAŞ yetkilisi, yeni versiyonun geliştirilmesindeki öncelikli hedeflerden birinin radar kesit alanının daha da azaltılması olduğunu vurguladı.

ANKA-3, uçan kanat tasarımı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olacak şekilde geliştirildi. Yeni versiyonda ise bu özelliğin daha ileri seviyeye taşınması amaçlanıyor. Infodefensa'ya konuşan TUSAŞ yöneticisi, radar kesit alanının azaltılmasının özellikle hava savunma sistemleri tarafından korunan bölgelere yönelik görevlerde önem taşıdığını belirtti.

RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜNDEKİ İYİLEŞME BELİRSİZ

Yeni versiyonun temel hedefi; yoğun hava savunma şemsiyesiyle korunan stratejik noktalara sızabilmek ve 1,75 tonluk genişletilmiş mühimmat kapasitesiyle etkili operasyonlar gerçekleştirmek. Ancak TUSAŞ, yeni tasarımın radar kesit alanında (RCS) sağladığı iyileşmeye dair somut metrikler açıklamadığı için platformun düşürülen radar görünürlüğündeki net başarım oranı şimdilik gizemini koruyor.

TUSAŞ, ANKA-3 programı kapsamında Ankara'daki tesislerinde ikinci üretim hattının kurulumunu bitirdi. Breaking Defense'e konuşan bir şirket yetkilisi, yeni hattın Kasım 2026'da faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. İkinci üretim hattında daha büyük gövdeli ve artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip ANKA-3 versiyonunun üretilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, yeni üretim hattındaki ilk hava aracının yakında montajdan çıkarak uçuş testlerine başlayacağını belirtiyor. Yoğun hava savunma şemsiyesiyle korunan alanlarda görev yapması planlanan ve 1,75 tonluk yük kapasitesine ulaşan bu yeni konfigürasyonun radar görünürlüğündeki net iyileşme oranı şimdilik gizemini koruyor. Infodefensa’nın analizine göre, zorlu test takviminin ardından yeni nesil ANKA-3’ün Kasım 2027 tarihinde operasyonel göreve hazır hale gelmesi öngörülüyor.

YENİ HAVA-HAVA FÜZESİ ENTEGRE EDİLECEK

TUSAŞ, ANKA-3'ün mühimmat seçeneklerini genişletmeye yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Infodefensa'ya konuşan şirket yöneticisi, platforma yeni bir hava-hava füzesinin entegrasyonu üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ancak füzenin adı ve teknik özellikleri paylaşılmadı. Söz konusu mühimmatın mevcut ANKA-3 konfigürasyonunda mı, geliştirilmekte olan yeni versiyonda mı yoksa her iki platformda mı kullanılacağına ilişkin de bilgi verilmedi.

ANKA-3, bugüne kadar gerçekleştirilen testlerde TEBER-82 güdüm kitli mühimmat ve TOLUN mühimmatıyla hedef vurma faaliyetleri gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın resmî teknik verilerine göre turbofan motorlu ANKA-3, 40 bin fit irtifaya ulaşabiliyor ve azami Mach 0,7 hızla uçabiliyor. Platformun havada kalış süresi ise 10 saate kadar çıkıyor.

ORTAK GÖREVLER İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

TUSAŞ ayrıca, ANKA-3’ün farklı insansız sistemlerle entegre çalışmasına (müfrezeli harekat/ekip konsepti) yönelik projelere de odaklanıyor. Şirket, Ağustos 2026’da ANKA-3’ün kanatları altında iki adet Süper Şimşek insansız hava aracı taşıdığı görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Görev ihtiyacına göre hedef şaşırtma, elektronik harp desteği ve tek yönlü taarruz (kamikaze) amacıyla geliştirilen Süper Şimşek’lerin ANKA-3 tarafından taşınabilmesi, karmaşık operasyonel görevlerin birden fazla insansız platform arasında paylaştırılması stratejisinin kritik bir adımını oluşturuyor.

Öte yandan TUSAŞ ayrıca ANKA-3'ün KAAN savaş uçağı ve AKSUNGUR insansız hava aracı gibi farklı platformlarla birlikte görev yapabilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenirken yeni ANKA-3 versiyonunun uçuş ve sistem testleri, platformun gelecekteki görev kapasitesinin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.