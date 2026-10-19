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SavunmaSanayiST tarafından aktarılan bilgilere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) imzalı ANKA-3 İnsansız Savaş Hava Aracı (UCAV), Doğu Akdeniz üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi.

Dikey ve yatay kuyruk yüzeyleri barındırmayan "uçan kanat" (tailless) geometrisine sahip platform, düşük radar görünürlüğü (stealth) avantajıyla öne çıkıyor. ANKA-3, taşıdığı güdümlü mühimmatları dış askıların yanı sıra gövde içindeki istasyonlarda barındırarak radarda tespit edilme riskini minimum seviyede tutuyor.

Savunma Sanayi tarafından yapılan paylaşım ise şu şekilde:

"Bakalım... Radarları görebilecek mi? ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, an itibarıyla Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştiriyor."

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan ANKA-3 genel özellikleri ise şöyle:

Uçan kanat (tailless) aerodinamik tasarım

Düşük radar görünürlüğü sağlayan gövde yapısı

Dahili silah istasyonları sayesinde stealth uyumlu mühimmat taşıma

Uydu ve görüş hattı üzerinden veri bağlantısı (BLOS/LOS)

Elektro-optik ve kızılötesi sensör sistemleri

Otonom görev planlama ve yapay zeka destekli kontrol sistemleri

Keşif, gözetleme, elektronik harp ve hassas taarruz görevleri

Ağ merkezli harp konseptine uygun veri paylaşım altyapısı

İnsanlı savaş uçaklarıyla koordineli görev yapabilme potansiyeli

Yüksek faydalı yük kapasitesi ve modüler görev ekipmanları