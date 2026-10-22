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Ank-Ar tarafından yürütülen "Seçmen Gündemi Eylül 2026" anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrası siyasi geleceği mercek altına alındı.

Genel sonuçlara göre seçmenin yüzde 27,8'i Mansur Yavaş'ın bağımsız olarak yoluna devam etmesini istedi. Seçenekler arasında yüzde 20,0 ile YENİ Parti'ye katılması ikinci sırada yer alırken; AK Parti / MHP'ye katılması yüzde 14,7, yeni bir parti kurması yüzde 9,4, CHP'ye geri dönmesi ise yüzde 5,9 oranında destek buldu. Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 19,8 oldu.

HER PARTİ SEÇMENİ YAVAŞ'I KENDİ SAFINDA GÖRMEK İSTİYOR

Ankete katılanların parti kırılımları incelendiğinde, seçmenlerin Mansur Yavaş'ı çoğunlukla kendi partilerinde görmeyi arzuladığı belirlendi.

YENİ Parti seçmeninin yüzde 50,4'ü Yavaş'ın YENİ Parti'ye katılmasını isterken, MHP seçmeninin yüzde 48,4'ü ve AK Parti seçmeninin yüzde 36,1'i AK Parti/MHP saflarına geçmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. CHP seçmeninde ise "CHP'ye geri dönmeli" diyenlerin oranı yüzde 47,0 olarak gerçekleşti.

ZAFER PARTİSİ SEÇMENİNDE "BAĞIMSIZ" VURGUSU

"Bağımsız devam etmeli" yanıtını verenlerin en yüksek olduğu kitle yüzde 61,2 ile Zafer Partisi seçmenleri oldu.

Aynı yanıta İYİ Parti seçmeni yüzde 28,2, YENİ Parti seçmeni yüzde 26,5, AK Parti seçmeni yüzde 22,1 ve MHP seçmeni yüzde 20,1 oranında destek verdi. Bağımsız seçeneğine en düşük destek ise yüzde 18,3 ile DEM Parti seçmeninden geldi.