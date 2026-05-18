Son anket sonuçlarında sürpriz tablo: 'Hiçbiri' detayı öne çıktı

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık’ın yayımladığı “Dış Politikayı Kim Daha İyi Yönetir?” başlıklı kamuoyu araştırmasındaki sonuçlar dikkat çekti.
Ank-Ar’ın dikkat çeken araştırmasında seçmene “Dış politikayı kim daha iyi yönetiyor?” sorusu yöneltildi. Sonuçlarda "Hiçbiri" detayı öne çıkarken, bazı muhalefet seçmenlerinin cevabı dikkat çekti.
Katılımcıların yüzde 47,1’i dış politikayı en iyi Cumhur İttifakı’nın yönettiğini düşündüğünü belirtti. CHP diyenlerin oranı yüzde 27,9 olurken, “Hiçbiri” yanıtını verenlerin oranı yüzde 25 olarak ölçüldü.
Araştırmada siyasi parti seçmenlerinin dağılımına da yer verildi. Buna göre AK Parti seçmeninin yüzde 95’i dış politikada Cumhur İttifakı’nı başarılı bulurken, yüzde 1,7’si CHP’yi tercih etti, yüzde 3,3’ü ise “Hiçbiri” dedi.
CHP seçmeninin yüzde 71,2’si dış politikayı CHP’nin daha iyi yöneteceğini belirtirken, yüzde 11’i Cumhur İttifakı’nı tercih etti. CHP seçmeninin yüzde 17,8’i ise “Hiçbiri” yanıtını verdi.
MHP seçmeninin yüzde 86,4’ü Cumhur İttifakı’nı desteklerken, yüzde 1,8’i CHP’yi, yüzde 11,8’i ise hiçbirini tercih etmediğini söyledi.
İYİ Parti seçmeninde Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 51 olurken, CHP diyenlerin oranı yüzde 30,6, “Hiçbiri” diyenlerin oranı ise yüzde 18,4 olarak kaydedildi.
DEM Parti seçmeninin yüzde 37,2’si CHP’yi tercih ederken, yüzde 31’i Cumhur İttifakı’nı, yüzde 31,7’si ise hiçbirini tercih etmedi.
YRP seçmeninin yüzde 50,9’u Cumhur İttifakı’nı desteklediğini belirtirken, yüzde 7,3’ü CHP, yüzde 41,8’i ise “Hiçbiri” yanıtını verdi.
Anahtar Parti seçmeninin yüzde 54,8’i “Hiçbiri” derken, yüzde 28,8’i Cumhur İttifakı’nı, yüzde 16,4’ü CHP’yi tercih etti.
“Diğer” partilere oy verenlerde ise yüzde 44,2 ile “Hiçbiri” seçeneği ilk sırada yer aldı. Bu grupta Cumhur İttifakı’nı tercih edenlerin oranı yüzde 30,1, CHP’yi tercih edenlerin oranı ise yüzde 25,7 oldu.
Kararsız veya oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 45,8’i “Hiçbiri” yanıtını verirken, yüzde 39,8’i Cumhur İttifakı’nı, yüzde 14,4’ü CHP’yi tercih etti.