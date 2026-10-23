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Geçinemeyen ve "bağımsız yargı" isteyen vatandaşların 'erken seçim' çağrıları sürerken, anket firmaları da vatandaşların merakla beklediği anket sonuçlarını duyurmaya devam ediyor. Son anket Ank- Ar'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı için yarıştırıldığı Ank-Ar'ın son anket sonuçları ve partilere göre dağılımı dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'A FARK ATTI

Vatandaşlar "Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?" soruna yüzde 36,6 Erdoğan yanıtını verirken; yüzde 43,7'sinin yanıtı Mansur Yavaş oldu.

Vatandaşların 13,4'ü 'oy kullanmam' derken, 'kararsızım' diyenlerin oranı 3,0 oldu. 'Fikrim yok- Cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3,2'de kaldı.

Anket sonuçlarında parti tabanlarının aday tercihleri; YENİ Parti, İYİ Parti, CHP bloğu, Milliyetçi partiler ve Cumhur İttifakı seçmenleri özelinde 3 farklı tabloda öne çıktı.

YENİ PARTİ, İYİ PARTİ VE CHP TABANINDA YAVAŞ HAKİMİYETİ

Ank-Ar araştırmasının parti dağılımlarına göre muhalefet seçmeni Mansur Yavaş ismi üzerinde güçlü bir destek sundu.

YENİ Parti seçmeninin yüzde 88,8'i tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullanırken, Erdoğan'a verilen destek yüzde 3,3'te kaldı.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 76,5'i Yavaş'ı desteklerken, yüzde 11,0'i Erdoğan dedi.

CHP tabanında ise seçmenlerin yüzde 72,4'ü Mansur Yavaş yanıtını verirken, yüzde 17,3'ü tercihini Recep Tayyip Erdoğan olarak belirtti.

MİLLİYETÇİ TABANLARDA (ZAFER, İYİ PARTİ, ANAHTAR PARTİ) OY DAĞILIMI

Milliyetçi seçmen kitlesinin oy tercihlerinde dikkat çekici oranlar kaydedildi:

Zafer Partisi seçmeni yüzde 95,7 ile Mansur Yavaş'a en yüksek desteği veren parti tabanı oldu; Erdoğan'a destek yüzde 2,3'te kaldı.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 76,5'i Mansur Yavaş'ı desteklerken, yüzde 11,0'ı Erdoğan'ı tercih etti.

Anahtar Parti (A Parti) seçmeninin yüzde 64,7'si tercihini Yavaş'tan yana kullanırken, yüzde 1,3'ü Erdoğan yanıtını verdi.

AK PARTİ VE MHP TABANINDA SON DURUM

Cumhur İttifakı ortaklarının seçmen davranışlarında ise şu oranlar gerçekleşti:

AK Parti seçmeninin yüzde 95,1'lik ezici çoğunluğu Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerken, Mansur Yavaş'a yönelen AK Partili seçmen oranı yüzde 3,2 seviyesinde kaldı.

MHP tabanında ise seçmenlerin yüzde 68,7'si Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtirken, yüzde 21,7'lik bir kesim tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.