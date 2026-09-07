Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil

Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık'ın hazırladığı "Ağustos 2026 Seçmen Gündemi" araştırması, Türkiye'de ekonominin yönetimine ilişkin toplumsal algının keskin çizgilerle bölündüğünü ortaya koydu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 1

Araştırma kapsamında katılımcılara "Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 2

Verilen genel yanıtlar ve yarın milletvekilliği seçimi olsa parti tercihine göre dağılım tablosu dikkat çekici sonuçlar sundu.

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Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 3

Katılımcıların yalnızca yüzde 19,7'si ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor.

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Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 4

Toplumun ezici bir çoğunluğu olan yüzde 75,2'si ekonominin kötü yönetildiği görüşünde.

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Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 5

Araştırmada fikrini belirtmeyen veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 5,0 olarak kaydedildi.

5 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 6

Araştırmanın parti tercihlerine göre kırılımı, seçmen tabanlarının ekonomi yönetimine bakışındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.

6 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 7

Görseldeki tablo en soldan sağa doğru incelendiğinde, partilerin ve grupların ekonomi yönetimine ilişkin görüşlerinin ("İyi Yönetiliyor", "Kötü Yönetiliyor", "Fikrim Yok / Cevap Yok") dağılımı şu şekilde:

7 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 8

CHP:

İyi yönetiliyor: Yüzde 5,6

Kötü yönetiliyor: Yüzde 85,5

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 8,8

8 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 9

AK Parti:

İyi Yönetiliyor: Yüzde 61,2

Kötü Yönetiliyor: Yüzde 31,4

Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 7,4

9 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 10

Yeni Parti

İyi yönetiliyor: Yüzde 1,8

Kötü yönetiliyor: Yüzde 97,1

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 1,1

10 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 11

DEM Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 8,1

Kötü yönetiliyor: Yüzde 91,9

Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 0,0

11 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 12

MHP:

İyi Yönetiliyor: Yüzde 40,2

Kötü Yönetiliyor: Yüzde 51,3

Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 8,5

12 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 13

İYİ Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 3,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,2

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,1

13 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 14

Anahtar Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 11,6

Kötü yönetiliyor: Yüzde 88,4

Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 0,0

14 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi:

İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0

Kötü yönetiliyor: Yüzde 87,8

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 12,2

15 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 16

Zafer Partisi:

İyi yönetiliyor: Yüzde 1,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 98,3

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 0,0

16 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 17

Türkiye İşçi Partisi (TİP):

İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0

Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,8

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 7,2

17 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 18

Diğer:

İyi yönetiliyor: Yüzde 4,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 89,7

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 5,6

18 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 19

Protesto Oy:

İyi yönetiliyor: Yüzde 9,2

Kötü yönetiliyor: Yüzde 84,4

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 6,4

19 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı bile ekonomiden memnun değil - Resim: 20

Fikrim Yok / Cevap Yok:

İyi yönetiliyor: Yüzde 19,4

Kötü yönetiliyor: Yüzde 72,4

Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 8,2

20 20
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