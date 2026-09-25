Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, halı saha maçı yaparken fenalaşıp yere yığıldı.

Anjiyo birimi görevlisiydi: Halı sahada kalp krizi geçirdi - Resim : 1

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık görevlileri sevk edildi. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anjiyo birimi görevlisiydi: Halı sahada kalp krizi geçirdi - Resim : 3

Doğan'ın fenalaştığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ali Doğan’ın halı saha maçı sırasında yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koşması yer aldı.

Anjiyo birimi görevlisiydi: Halı sahada kalp krizi geçirdi - Resim : 4Anjiyo birimi görevlisiydi: Halı sahada kalp krizi geçirdi - Resim : 5