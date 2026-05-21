Uzun yıllardır Amerika’da annesiyle birlikte yaşayan Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından İstanbul’a gelerek katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Duygusal açıklamalarıyla gündem olan Calvin, annesine benzetilmesiyle ilgili gelen yorumlara, “Ben annemin yerini asla tutamam, onun gibi olmam mümkün değil” sözleriyle karşılık verdi.

Yaşadığı zor süreci de anlatan Anjelik, Amerika’daki evde büyük bir psikolojik travma yaşadığını ifade etti. Bir süre otelde kaldığını belirten Calvin, evlerini farelerin bastığını ve bu durumun kendisini daha da kötü etkilediğini söyledi. Annesinin hayatını kaybettiği yatağın gözünün önünde olmasının acısını artırdığını dile getiren Anjelik, o döneme ait birçok eşyayı sakladığını ancak sonrasında pek çoğunu kaybettiğini anlattı.

Annesinden geriye kalan hatıraların çalındığını söyleyen Calvin, elinde sadece birkaç özel eşyanın kaldığını belirtti. “Annemden kalan en kıymetli şeyler artık birkaç küçük hatıra. Maddi mirasın hiçbir önemi yok. Keşke annem bugün hayatta olsaydı” diyen Anjelik, herkese anne-babalarının kıymetini bilmeleri çağrısında bulundu.