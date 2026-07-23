Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Siverek Caddesi’nde öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredxeki vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

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YOĞUN MÜDAHALELER SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Ekipler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangını onlarca dönümlük alanı yok etti - Resim : 2

50 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Yangında yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.