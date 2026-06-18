Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hasat yapılan arazideki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hızla ilerlemesi üzerine itfaiyenin gelmesini beklemeyen okuldaki idareci ve öğretmenler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunu tehdit etti. Okulun bahçesindeki çam ağaçlarına ulaşmak üzere olan alevler, olay yerine giden ekipler tarafından söndürüldü.