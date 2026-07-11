Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, bazı günlerde 112 Acil Sağlık ekipleri aynı şahıs için üç kez olay yerine gitmek zorunda kaldı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark'ta yaşanıyor. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra parkta ya da kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, sağlık sorunu yaşadığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriyor.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını, yalnızca alkolün etkisi altında olduğunu belirliyor. Bir süre sonra bulunduğu yerden ayrılan kişi, kısa süre sonra yeniden benzer şekilde görülünce ekipler aynı adrese tekrar sevk ediliyor.

Yetkililer, bazı günlerde aynı kişi için üç ayrı ihbar alındığını ve bunun hem 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hem de sağlık ekiplerinin gereksiz yere meşgul olmasına neden olduğunu ifade etti. Gerçek acil vakalara daha hızlı müdahale edilebilmesi için vatandaşların ihbarda bulunmadan önce durumu dikkatle değerlendirmeleri gerektiği vurgulandı.