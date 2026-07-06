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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı.

Beyaz Saray, Zirve'ye katılacak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programını paylaştı.

Buna göre; ABD Başkanı Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Trump, Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek.

Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞECEK



ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEYECEK

Daha önce medyaya yansıyan bilgilerde Trump'ın Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtiliyordu. Öte yandan Başkent'i ziyaret eden devlet başkanlarının Anıtkabir'i ziyaret etmesi köklü bir diplomatik teamül olsa da paylaşılan programa göre Trump, Ata'nın huzuruna çıkmayacak.