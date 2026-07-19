inema tarihinin en büyülü yolculuklarından biri olan, orijinal adıyla Sen to Chihiro no Kamikakushi (Ruhların Kaçışı), vizyona girmesinin üzerinden çeyrek asra yakın bir süre geçmesine rağmen sinemaseverlerin hafızalarındaki tazeliğini koruyor. Usta yönetmen Hayao Miyazaki’nin ve efsanevi Studio Ghibli’nin imzasını taşıyan 2001 yapımı film, sadece bir animasyon değil, sinema tarihini kökten değiştiren bir kültürel fenomen olarak kabul ediliyor.
Anime tarihini değiştiren rüya: 'Ruhların Kaçışı'
Hayao Miyazaki’nin ellerinden çıkan ve animasyon sinemasının zirvesi kabul edilen yapım, fantastik dünyası ve derin metaforlarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.Züleyha Öncü
10 yaşındaki Chihiro adındaki küçük bir kızın, ailesiyle birlikte çıktığı yolculukta fantastik ve gizemli bir ruhlar alemine sürüklenmesini konu alan yapım, hem eleştirmenlerden tam not almış hem de gişede rekorlar kırmıştı.
Film, başarısını sadece izleyici kitlesiyle sınırlamadı; 75. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Animasyon Filmi" Oscar'ını kazanarak bu ödülü alan ilk ve tek İngilizce dışındaki dilde çekilmiş animasyon olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı'yı kucaklayarak, animasyon türünün prestijli festivallerde ne denli güçlü bir sinema dili oluşturabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.
Görsel işçiliği, Joe Hisaishi’nin ruhu dinlendiren eşsiz müzikleri ve büyüleyici atmosferiyle Ruhların Kaçışı, bugün bile dijital platformlarda en çok izlenen ve üzerine en çok analiz videosu çekilen yapımların başında geliyor. Sinema eleştirmenleri, filmin modern zamanların en iyi fantastik anlatılarından biri olduğu konusunda hemfikir.
Chihiro'nun anne ve babasını kurtarmak için verdiği o cesur mücadele, aradan geçen yıllara meydan okuyarak sinema salonlarından evlerimize, kalplerimizi ısıtmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor.