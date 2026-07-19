Anime tarihini değiştiren rüya: 'Ruhların Kaçışı'

inema tarihinin en büyülü yolculuklarından biri olan, orijinal adıyla Sen to Chihiro no Kamikakushi (Ruhların Kaçışı), vizyona girmesinin üzerinden çeyrek asra yakın bir süre geçmesine rağmen sinemaseverlerin hafızalarındaki tazeliğini koruyor. Usta yönetmen Hayao Miyazaki’nin ve efsanevi Studio Ghibli’nin imzasını taşıyan 2001 yapımı film, sadece bir animasyon değil, sinema tarihini kökten değiştiren bir kültürel fenomen olarak kabul ediliyor.