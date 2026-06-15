Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Japon araştırmacılar, Mobile Suit Gundam’daki Işın Kılıcı’ndan ilham alan plazma teknolojisiyle Ay’da tarım yapmanın yollarını araştırıyor.

Kayiprihtim'ın haberine göre, Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, bilimkurgu ile gerçek bilimi bir araya getirdi. Mobile Suit Gundam evreninin simge silahlarından Işın Kılıcı’ndan (Beam Saber) esinlenen bilim insanları, plazma teknolojisini kullanarak bitki büyümesini hızlandırmanın ve ürünleri hastalıklara karşı daha dayanıklı hâle getirmenin yollarını araştırıyor.

Japonya’nın en uzun soluklu bilimkurgu serilerinden biri olan Mobile Suit Gundam, yıllardır yalnızca popüler kültürü değil, çeşitli bilimsel çalışmaları da etkiliyor. Son dönemde serinin maskot karakteri Haro’dan esinlenen konuşabilen bir robotu yörüngeye gönderme projesi gündeme gelirken, şimdi de Ay tarımına odaklanan yeni bir araştırma dikkat çekiyor.

Japon basınında yer alan bilgilere göre çalışma Tohoku Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülüyor. Araştırmacılar, Gundam evreninde mobil zırhların kullandığı kurgusal bir enerji silahı olan Işın Kılıcı’nın arkasındaki konseptten hareketle geliştirilen plazma teknolojisinin tarımsal uygulamalarını inceliyor.

Projeye liderlik eden Toshiro Kaneko, uzun yıllardır Gundam serisiyle ilgilenen bir akademisyen olarak biliniyor. Kaneko daha önce, Gundam teknolojilerinin gerçek dünyadaki uygulanabilirliğini ele alan Mobile Suit Gundam Universal Century vs. Modern Science adlı çalışmada da görev aldı.

AY TARIMINDA KULLANILABİLİR

Gundam evreninde Işın Kılıcı, elektromanyetik alanlarla şekillendirilen yüksek enerjili Minovsky parçacığı plazmasına dayanıyor. Gerçek dünyada ise plazma, gazların yüksek derecede iyonlaşması sonucu ortaya çıkan ve elektrik yüklü parçacıklar içeren bir madde hâli olarak tanımlanıyor.

Araştırma ekibi bu teknolojiyi bir silah geliştirmek için değil, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla kullanıyor. Geçen yıl yapılan deneylerde, plazma teknolojisiyle üretilen dinitrojen pentoksitin (N₂O₅) pirinç gelişimini desteklediği ve nitrik asitle benzer gübreleme etkisi gösterdiği tespit edildi. Aynı yöntemin, model bitki olarak kullanılan Arabidopsis’in bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalık ve zararlılara karşı direncini artırdığı da bildirildi.

Araştırmacılar ayrıca güneş enerjisiyle çalışan plazma üretim sistemlerini çilekler üzerinde test ediyor. Elde edilecek sonuçların, farklı ürünlerin uzay ortamında yetiştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaneko’ya göre Ay yüzeyinde plazma üretebilen sistemlerin kurulması, gelecekteki uzay yerleşimlerinin Dünya’dan büyük miktarlarda gübre taşımak zorunda kalmasını önleyebilir. Böylece hem lojistik maliyetlerin azaltılması hem de yerinde üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Söz konusu çalışma, 2025 yılında düzenlenen Osaka Expo kapsamında yer alan Gundam Next Future Pavilion’da da sergilendi. “Işın Kılıcı Kullanılarak Uzay Tarımı” başlığıyla tanıtılan proje, bilimkurgu eserlerinden doğan fikirlerin gelecekteki uzay teknolojilerine nasıl katkı sağlayabileceğine dair güncel örneklerden biri olarak gösteriliyor.