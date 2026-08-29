Aniden patlayan lastik işçiyi havaya fırlattı: O anlar kayda geçti

Çok korktuk ama çok şükür elamanımızda ve bizlerde bir şey yok. Bir anı oldu. Allah’ım bir daha yaşatmasın. Bu sektörde çalışan esnaf arkadaşlara söylüyorum lütfen dikkatli olalım, sağlımız bizim için her şeyden önemlidir” dedi.