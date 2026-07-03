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Festival, gastronomi ile sinemayı bir araya getirerek paneller, söyleşiler, belgesel ve film gösterimleri, açık hava etkinlikleri ve kültürel gezilerle zengin bir içerik sunacak.

Üç gün sürecek etkinlikler, Kars merkezinin yanı sıra Boğatepe ve Ani Harabeleri gibi önemli kültürel noktalarda gerçekleştirilecek. Program; gastronomi, kültürel miras ve sinema ekseninde çok yönlü bir buluşma yaratmayı hedefliyor.

Festivalin ilk gününde, gastronomide etik ve sürdürülebilirlik ile sinema ilişkisi üzerine söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca uluslararası kısa belgesel seçkileri ve özel film gösterimleri izleyiciyle buluşacak.

İkinci gün Boğatepe’de Peynir ve Öğretmen Müzesi’nin açılışı yapılacak. Gün boyunca belgesel gösterimleri ve eğitim temalı söyleşiler devam ederken, akşam saatlerinde merhum sanatçı Kadir İnanır anısına “Sinema Bir Mucizedir” filmi açık havada gösterilecek.

Son gün ise katılımcılar Ani Harabeleri’nde düzenlenecek kültürel gezi programında bir araya gelerek Kars’ın tarihi dokusunu, gastronomi kültürünü ve sinema temasını bütüncül bir deneyimle keşfedecek.