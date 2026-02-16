Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde ansızın başlayan şiddetli sağanak, zaman zaman daha da yoğunlaştı ve kısa süreli dolu yağışı eşlik etti.





Yaklaşık on dakika süren yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





Trafik ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.





Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.