Dünya genelinde her yıl binlerce insanı etkisi altına alan ve tıp literatüründe "idiyopatik sensörinöral işitme kaybı" olarak adlandırılan tablo, modern tıbbın en acil müdahale gerektiren durumlarından biri haline geldi.

Genellikle tek kulakta, sabah uyanıldığında veya gün içinde aniden gelişen bu durum, sıradan bir kulak tıkanıklığı sanılarak ihmal edildiğinde geri dönüşü olmayan sinir hasarlarına yol açtı.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRESEL TAHRİBAT

Yapılan son araştırmalar, ani işitme kaybının iç kulaktaki kokleada bulunan tüy hücrelerinin oksijensiz kalması veya viral bir saldırıya uğraması sonucu geliştiğini ortaya koydu.

The Journal of the American Medical Association (JAMA) üzerinden yayımlanan güncel çalışmalar, vasküler (damarsal) sorunların ve mikrosirkülasyon bozukluklarının bu tabloyu tetikleyen ana unsurlar olduğunu belgeledi.

UZMANLARDAN "ALTIN SAAT" UYARISI

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD’li ünlü KBB uzmanı ve Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Konstantina Stankovic, durumun vahametini şu sözlerle aktardı:

"Ani işitme kaybı, kulak için adeta bir 'kalp krizi' veya 'beyin felci' niteliğindedir. İç kulaktaki hassas yapılar kan akışındaki en ufak bir kesintiye karşı aşırı duyarlıdır. Hastaların 'geçer' beklentisiyle beklediği her saat, binlerce işitme hücresinin ölümüyle sonuçlandı."

Dr. Peter Rea ise tedavi protokollerindeki hassasiyete dikkat çekerek, yüksek doz sistemik steroidler veya kulak zarı arkasına yapılan enjeksiyonların ilk 72 saatte uygulanmasının hayati olduğunu belirtti.

Rea, bu sürenin aşılması durumunda ilaçların etkinliğinin dramatik şekilde düştüğünü ve hastaların cihaz bağımlısı haline geldiğini ifade etti.

TANI VE TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Bilim insanları, ani kayıplarda hiperbarik oksijen tedavisinin de destekleyici bir unsur olarak başarı oranını yükselttiğini kaydetti. Ancak tüm bu ileri teknoloji yöntemlere rağmen, tedavinin başarısındaki tek belirleyici faktörün hastanın hastaneye başvuru hızı olduğu bir kez daha kanıtlandı.