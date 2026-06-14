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Kaynak: AA

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış, uzun ve sert geçen kış mevsimine rağmen zengin doğasıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sarıçam ormanlarıyla dikkat çeken bölge, birçok tür için üreme ve barınma alanı sunuyor.

GEÇ GELEN YAVRULAR GÖLETTE BÜYÜYOR

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle angut yavruları yumurtadan geç çıktı. Yaklaşık bir aylık olan yavrular, Hançerli Düzü’ndeki göletlerde annelerinin gözetiminde yaşamlarını sürdürüyor.

Göletlerde yüzmeyi öğrenen ve beslenme alışkanlıklarını geliştiren yavruların, böcek ve yosunlarla beslendiği belirtildi.

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORLAR

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen angut yavrularının sağlıklı şekilde büyüdüğü ve sürü halinde hareket etmeye başladıkları gözlendi.

ANGUT NEDİR?

Angut, bilimsel adı Tadorna ferruginea olan, ördekgiller familyasına ait bir su kuşudur. Genellikle turuncuya çalan kahverengi tüyleriyle tanınır ve Türkiye’nin birçok sulak alanında görülebilir.

Halk arasında “angut” kelimesi zaman zaman farklı anlamlarda kullanılsa da, bu tür aslında oldukça dikkatli ve korumacı bir yapıya sahiptir. Özellikle yavrularını koruma konusunda agresif davranışlar sergileyebilir.

KÖKENİ VE YAŞAM ALANI

Angutlar, Orta Asya, Avrupa ve Anadolu coğrafyasında yaygın olarak bulunur. Göçmen bir tür olan bu kuşlar, üreme dönemlerinde genellikle sakin göletler, nehir kenarları ve sulak alanları tercih eder.

Doğaya uyum kabiliyeti yüksek olan angutlar, hem suda hem karada rahat hareket edebilmeleriyle bilinir.

Kars’taki görüntüler, bölgenin yaban hayatı açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.