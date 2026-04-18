Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de yıllardır sürdürdüğü insani ve çevresel çalışmalarıyla yeniden gündemde. Özellikle Kamboçya ile kurduğu güçlü bağ, Jolie’nin yaşamındaki en belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun, bu ülkeye duyduğu aidiyet ve geleceğe dair planları, hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Angelina Jolie’nin Kamboçya’daki büyük projesi: 60 bin hektarlık mucize
Angelina Jolie, Kamboçya’da satın aldığı 60 bin hektarlık araziyi yaban hayatı koruma alanına dönüştürdü. İkizlerinin 18 yaşına girmesiyle yeni bir hayata hazırlanan Jolie, Los Angeles’tan ayrılarak Kamboçya’da daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor.Cemile Kurel
60 BİN HEKTARLIK ALANI DOĞAYA KAZANDIRDI
Angelina Jolie’nin çevre koruma konusundaki en dikkat çekici adımlarından biri, Kamboçya’da kaçak avcılığın yoğun olduğu 60 bin hektarlık bir araziyi satın alması oldu. Bu geniş alan, zaman içinde yaban hayatı koruma rezervine dönüştürüldü. Jolie’nin bu girişimi sadece doğayı korumakla sınırlı kalmadı; aynı zamanda bölgedeki sosyal yapıya da katkı sağladı. Eski kaçak avcıların bir kısmı, bu projede korucu olarak istihdam edilerek hem doğaya zarar veren faaliyetlerin önüne geçildi hem de yerel halka yeni bir geçim kaynağı sunuldu.
MADDOX İLE BAŞLAYAN HİKÂYE
Jolie’nin Kamboçya ile bağı, 2000’li yılların başında çekilen Tomb Raider filmi sırasında başladı. Ancak bu bağın derinleşmesi, 2002 yılında Kamboçya’daki bir yetimhaneden Maddox Chivan’ı evlat edinmesiyle gerçekleşti. Jolie, bu süreci anlatırken Samlout’ta yaşadığı bir anıyı şöyle dile getiriyor: “Benim oğlum burada.” Bu güçlü his, kısa süre sonra Maddox ile karşılaşmasıyla gerçeğe dönüştü. Kamboçya, Jolie için sadece bir ülke değil; annelik duygusunu tattığı, hayatının yönünü değiştiren bir dönüm noktası oldu. Ünlü oyuncu bu bağı “Anne olmamı sağlayan ülke” sözleriyle ifade ediyor.
VATANDAŞLIK VE VAKIF ÇALIŞMALARI
Angelina Jolie’nin Kamboçya’ya olan katkıları, 2005 yılında ülke vatandaşlığıyla taçlandırıldı. Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni tarafından verilen bu vatandaşlık, Jolie’nin çevre ve insan hakları konusundaki çalışmalarının bir takdiri olarak değerlendirildi. Ayrıca Jolie, Maddox Jolie-Pitt Vakfı’nı kurarak bölgedeki yoksullukla mücadele ve doğa koruma projelerine öncülük etti. Samlout bölgesinde yürütülen bu çalışmalar, hem yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hem de doğal yaşamı korumayı amaçlıyor.
SANAT VE KAMBOÇYA
Jolie’nin Kamboçya ile bağı yalnızca insani yardım çalışmalarıyla sınırlı değil. Ünlü oyuncu, 2017 yılında Kızıl Kmerler dönemini anlatan “First They Killed My Father” filmini Kamboçya’da çekti. Film, tamamen yerel bir ekip ve Khmer dilinde hazırlandı. Bu proje, Jolie’nin ülkeye duyduğu saygının ve bağlılığın sanatsal bir yansıması olarak öne çıktı.
ÖZEL HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM
Angelina Jolie’nin özel hayatı da önemli bir dönemece giriyor. Eski eşi Brad Pitt ile yaptığı anlaşmaya göre, ikizleri Vivienne ve Knox’un 18 yaşına gelene kadar ABD dışına çıkarılması mümkün değildi. 12 Temmuz 2026 tarihinde ikizlerin reşit olmasıyla birlikte bu kısıtlama ortadan kalkacak.
Bu gelişme, Jolie’nin yaşam planlarını doğrudan etkiliyor. Ünlü oyuncunun Los Angeles’taki hayatını geride bırakarak daha çok yurtdışında yaşamayı planladığı konuşuluyor. Jolie’ye yakın kaynaklar, yıldız ismin ABD dışında daha mutlu olacağına inandığını belirtiyor.
“KAMBOÇYA’DA ÇOK ZAMAN GEÇİRECEĞİM”
Angelina Jolie, geçmişte verdiği bir röportajda geleceğe dair planlarını açıkça dile getirmişti: “Kamboçya’da çok zaman geçireceğim.” Bu sözler, oyuncunun ülkeye olan bağlılığını ve orada daha uzun süre yaşama isteğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Jolie aynı zamanda Kamboçya’nın hayatına kattıklarını da şu sözlerle anlatıyor: “Kamboçya benim mültecilerin farkına varmamı sağlayan ülke. Ayrıca uluslararası ilişkilerle daha önce hiç olmadığı kadar ilgilenmeme yol açtı.”
ALTI ÇOCUKLU BİR AİLE
Angelina Jolie’nin ailesi, biyolojik ve evlatlık olmak üzere altı çocuktan oluşuyor. Maddox’un yanı sıra Etiyopya’dan Zahara Marley ve Vietnam’dan Pax Thien’i evlat edinen Jolie’nin, Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox Leon ve Vivienne Marcheline adında üç biyolojik çocuğu bulunuyor. İkizlerinin 18 yaşına girmesiyle birlikte Jolie’nin, çocuklarıyla birlikte daha özgür seyahat edebileceği ve özellikle Kamboçya’da daha fazla zaman geçirebileceği bir döneme adım atması bekleniyor.