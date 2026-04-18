Angelina Jolie’nin Kamboçya’daki büyük projesi: 60 bin hektarlık mucize

60 BİN HEKTARLIK ALANI DOĞAYA KAZANDIRDI

Angelina Jolie’nin çevre koruma konusundaki en dikkat çekici adımlarından biri, Kamboçya’da kaçak avcılığın yoğun olduğu 60 bin hektarlık bir araziyi satın alması oldu. Bu geniş alan, zaman içinde yaban hayatı koruma rezervine dönüştürüldü. Jolie’nin bu girişimi sadece doğayı korumakla sınırlı kalmadı; aynı zamanda bölgedeki sosyal yapıya da katkı sağladı. Eski kaçak avcıların bir kısmı, bu projede korucu olarak istihdam edilerek hem doğaya zarar veren faaliyetlerin önüne geçildi hem de yerel halka yeni bir geçim kaynağı sunuldu.