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21 yaşındaki Zahara, soyadında değişiklik yapılması talebiyle mahkemeye müracaat etti. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, genç ismin adını "Zahara Marley Jolie" olarak kullanmak istediği belirtildi.

Resmi süreç yeni başlatılmış olsa da Zahara’nın son yıllarda yalnızca "Jolie" soyadını tercih ettiği biliniyor.

2023 yılında üniversite öncesindeki öğrenci topluluğuna katılırken ve bu yıl mezuniyet töreninde adını sadece annesinin soyadıyla kullandığı görüldü. 51 yaşındaki Angelina Jolie mezuniyet törenine katılırken, Brad Pitt'in etkinlikte yer almadığı kaydedildi.